İsrail'de sahte DNA üretildi

İsrailli bilim adamları, en güvenilir kanıt olan DNA'nın değiştirilmesi işleminde büyük basarıya imza attılar.
Devlet destekli Adli Bilimler Servisi’nden Dr. Dan Frumkin’in yönettiği
çalışmada, bir kişinin kan örneğindeki tüm DNA izleri silinerek, başka
birinin DNA’sı yerleştirildi.
Böylece
kan, doku ya da tükürük örneğindeki DNA’nın değişebileceği de
kanıtlanmış oldu. Bu yöntemle, suçluların olay yerine masum insanların
DNA’sını bırakmasının mümkün olacağı söyleniyor.
Özellikle ABD ve İngiltere mahkemelerinde kilit kanıt rolü oynayan DNA’yla bu son gelişme, adli tıpçıları endişelendirdi.
Araştırmacı
Dr. Gill Tully, “En güvenilir kanıt olan DNA’nın değiştirilmesi işlemi
için çok gelişmiş bir moleküler biyoloji laboratuvarı, milyonlarca
liralık araç gereç ve yüksek teknolojiyi kullanacak eğitimli bilim
adamları gerekiyor. Ancak bu yöntemin bir gün mutlaka suçlular
tarafından da kullanılacağına eminim” diye konuştu.