İsrail'de sahte DNA üretildi

İsrailli bilim adamları, en güvenilir kanıt olan DNA'nın değiştirilmesi işleminde büyük basarıya imza attılar.



Devlet destekli Adli Bilimler Servisi’nden Dr. Dan Frumkin’in yönettiği çalışmada, bir kişinin kan örneğindeki tüm DNA izleri silinerek, başka birinin DNA’sı yerleştirildi.



Böylece kan, doku ya da tükürük örneğindeki DNA’nın değişebileceği de kanıtlanmış oldu. Bu yöntemle, suçluların olay yerine masum insanların DNA’sını bırakmasının mümkün olacağı söyleniyor.



Özellikle ABD ve İngiltere mahkemelerinde kilit kanıt rolü oynayan DNA’yla bu son gelişme, adli tıpçıları endişelendirdi.



Araştırmacı Dr. Gill Tully, “En güvenilir kanıt olan DNA’nın değiştirilmesi işlemi için çok gelişmiş bir moleküler biyoloji laboratuvarı, milyonlarca liralık araç gereç ve yüksek teknolojiyi kullanacak eğitimli bilim adamları gerekiyor. Ancak bu yöntemin bir gün mutlaka suçlular tarafından da kullanılacağına eminim” diye konuştu.