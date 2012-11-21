Tel Aviv'de otobüste patlama

Tel Aviv'de bir otobüste patlama meydana geldi. Olayda ölen olup olmadığı henüz açıklanmadı ancak görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu belirtiliyor. İsrail polisi patlamanın meydana geldiği yolları trafiğe kapattı.

Kanal 10 Televizyonu'nda yer alan habere göre, Tel Aviv'in merkezindeki Şaul Hamlih Caddesi'nde Dan adlı şirkete ait bir otobüste patlama olduğu, patlamada ilk belirlemelere göre on kişinin yaralandığı ifade edildi.

Patlamanın ardından kentte siren ve ambulans seslerinin yükseldiği belirtildi. İsrail polisi ise patlamayı terörist saldırı olarak niteledi.

İsrail televizyonlarının yayınladığı görüntülerde otobüsün içinde yolcular bulunduğu görülüyor.

Haaretz gazetesinin iddiasına göre de saldırı da 15 kişi yaralandı. 3'ünün durumunu da ağır olduğu belirtildi.

İsrail basını da polisin saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için arama başlattığını belirtti.

Tel Aviv'de düzenelenen son bombalı saldırı 2006 Nisan'ın da gerçekleşmişti. Filistinli bir intihar bombacısının sandviç standına düzenlediği saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail saldırılarını sürdürüyor

Bu arada, Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirecek ateşkes açıklaması yapması beklenen İsrail, saldırılarına dün geceden beri devam ediyor.

İsrail ordusu (IDF) sabah yaptığı açıklamada, gece boyunca Gazze'de onlarca noktayı tekrar vurduğunu açıkladı.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze'deki Filistin Hükümeti'ne ait bakanlık binalarına hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bakanlık binalarına füze saldırısı düzenlediğini ve saldırı sonucunda binaların çoğunun yıkıldığını bildirdi.

Bakanlıkların yakınında bulunan, sivillere ait binaların da büyük zarar gördüğü gelen bilgiler arasında.

İsrail yönetimi, bakanlık binalarına yönelik saldırılar düzenleyerek Gazze'deki Filistin Hükümeti'nin altyapısını çökertmeyi amaçlıyor.

Clinton ve Ban Batı Şeria'da

Öte yandan Gazze'de ateşkes için uluslararası girişimler de sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon görüşmeler için şu anda Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeler için Batı Şeria'da bulunuyor.

İkilinin öğleden sonra Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi ile görüşmek üzere Mısır'a geçmesi bekleniyor. Filistinli kaynaklar dün ateşkes ilan edileceğini duyurmuştu ancak İsrail böyle bir anlaşmaya varılamadığını söyledi. 8 gün önce saldırıların başlamasından bu yana 136 Filistinli ve beş İsrailli hayatını kaybetti.

Dünkü saldırılar sonucunda ise en az 20 Filistinli ve iki İsrailli hayatını kaybetti.