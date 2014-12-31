İsrail'de Likud Partisi liderini seçiyor



Likud Partisi'nin 96 bin 651 üyesi toplam 115 seçim merkezinde oy kullanıyor. Likud üyeleri bugün genel başkanlarını belirliyor. 65 yaşındaki Netanyahu'nun yeniden genel başkanlık görevine seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Likud Partisi'nin Merkez Komitesi Başkanı Danny Danon, seçimde Netanyahu'nun tek rakibi. Netanyahu, Gazze Savaşı sırasında hükümete sert eleştiriler yönelten dönemin Savunma Bakan Yardımcısı Danon'u görevden almıştı. 43 yaşındaki Danon, partideki aşırı sağ kanadın temsilcileri arasında yer alıyor.

Likud üyeleri bugün ayrıca 17 Mart 2015 tarihinde düzenlenecek erken genel seçimlerde geçerli olacak aday listelerini belirleyecek. İsrail Parlamentosu Knesset bu ay başında kendini feshederek erken seçim kararı almıştı.

Yahudi Ulusal Devleti yasa tasarısı ve bütçeye ilişkin tartışmalar, 2013 yılının mart ayında işbaşına gelen merkez-sağ hükümetin sonunu hazırlamıştı.

Siyasi gözlemciler Likud'un parti içi seçimler sonrası daha da sağa kaymasını bekliyor.