Yahudi soykırımından kurtulanlar için İsrail'de konser veren Filistinli gençlik orkestrası kapatıldı.



Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampından Adnan Hindi adlı Filistinli yetkili, "Strings of Freedom" adlı orkestranın 13 üyesinin bundan sonra soykırımdan kurtulanlar için çalamayacağını belirterek, soykırımın siyasi bir konu olduğunu kaydetti.

Hindi, orkestra şefinin de Cenin kampına girmesinin yasaklandığını ifade etti. Orkestra şefi Vefa Yunus ise yasaktan haberi olmadığını söyledi.



Strings of Freedom, çarşamba günü İsrail'in Holon kasabasında Yahudi

soykırımından kurtulan yaşlılar için bir iyi niyet konseri vermişti.

