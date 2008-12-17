İsrail'de katliam gibi otobüs kazası

Kaza, ülkenin güneyindeki Eylat'ın 3 kilometre kadar kuzeyinde meydana geldi. Ordu radyosuna kazayla ilgili bilgi veren bir başka otobüsün sürücüsü, "Otobüs bizi solladı, sollar sollamaz da uçuruma yuvarlandı" dedi.Sollama yasağının bulunduğu bölgede otobüsün yaklaşık 60 metrelik uçuruma düştüğü ifade edildi. Otobüsün hayatta kalan şoförü, Kanal 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, sollama yaptığı sırada, üzerine bir nesnenin düşmesi nedeniyle kontrolünü kaybettiğini öne sürdü, hız yapmadığını dile getirdi.Rus tur rehberlerinin Ovda Havalimanı'na indikten sonra otobüsle Eylat'a doğru yola koyulmalarından birkaç saat sonra kazanın meydana geldiği bildirildi. Rehberler, Eylat bölgesini incelemek üzere bu seyahate çıkmıştı.İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Ehud Olmert'in korkunç kazadan büyük üzüntü duyduğu, kurbanların sayısının yüksekliği nedeniyle şoke olduğu belirtildi. Halen Londra'da resmi bir ziyarette bulunan Olmert'in Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ile ölenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı gönderdiği belirtildi.Yolcuların hemen tamamının, 5 Rus seyahat acentesinin temsilcilerinden oluştuğu, St. Petersburg'dan uçakla gelip, Eylat'a doğru iki otobüsle yola çıktıkları belirtildi.Karşılıklı vize zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, Rusya'dan İsrail'e son aylarda yoğun turistik ziyaretler başlamıştı. Eylat, turizm tesisleriyle Rus turistlerin en çok ilgisini çeken tatil beldeleri arasında yer alıyor.