İsrail'de iki bin yıllık hazine bulundu

Arkeologlar, İsrail’in Kiryat Gat kentinde iki bin yıl öncesine ait bir hazine buldu. Hazinenin, Roma İmparatorluğu döneminde Yahudilerin gerçekleştirdiği en büyük üçüncü devrim hareketi olan Bar Kokhba Devrimi döneminde yaşamış zengin bir kadına ait olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar, İsrail’in Yahudiye bölgesinde 132-136 yılları arasında yaşanan ve yarım milyon Yahudi’nin öldüğüne inanılan devrim dönemine ait bir define keşfetti. 140 altın ve gümüş paranın yanı sıra altın mücevherlerin bulunduğu define, Roma ile Bizans dönemini çağrıştıran bir evin kalıntılarında bulundu. Define, birkaç odası ortaya çıkarılan evin avlusunda, giysilere sarılmış halde, bir çukura gömülmüş olarak bulundu.

Definede, birçok göz alıcı mücevher yer alıyor. Bunlar arasında çiçek şeklinde küpe ve kanatlı bir tanrıçanın mührünü taşıyan değerli bir taştan yapılma yüzük var. Ayrıca, definede bulunan iki adet gümüş çubuğun, o dönemde Arabistan ve Mısır’da kadınların gözkapaklarının kenarlarını koyulaştırmak için kullandığı “kohl” çubukları olduğu düşünülüyor.

Üç ayrı imparator

Definede yer alan sikkelerin bir yüzünde, üç ayrı imparatorun tasviri bulunuyor. Bunlar, M.S 54-117 yılları arasında hüküm sürmüş olan Nero, Nerva ve Trajan.

Sikkelerin diğer yüzünde, savaşçıların sembolleri, tahtın üzerinde oturan Jüpiter gibi mitolojik tanrılar ve elinde yıldırım tutan Jüpiter gibi tasvirler var. Araştırmayı yürüten İsrail Antika Otoritesi’nden Sa’ar Ganor, “Madeni paraların içerdiği tasvirler ve para ile mücevherlerin kalitesi, bu hazinenin Bar Kokhba Devrimi dönemine ait olduğuna işaret ediyor” dedi.

Yahudiler, Bar Kokhba Devrimi’nde Roma’ya karşı en büyük üçüncü ayaklanmalarını gerçekleştirmiş, İmparator Trajan’ın gönderdiği altı Roma lejyonu kanlı ayaklanmayı zor da olsa bastırmıştı. Dört yıl süren devrimde beş yüz bin Yahudi’nin öldüğü öne sürülürken, çok sayıda köy de haritadan silindi.

‘Kaçarken saklamış olabilirler’

Ganor, yaptığı açıklamada, “Zengin kadın, devrimin başlamasından önce veya devrim esnasında hazinesini elbiseleriyle sararak saklamak gereği duymuş olabilir... Şurası açık ki, her kim bu hazineyi gömdüyse onu tekrar gömdüğü yerden çıkaramadı” dedi.

Hazine, arkeologlar tarafından incelenmesinin ardından analize edilmek için Tel Aviv’e gönderildi.