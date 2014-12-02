İsrail'de hükümet dağıldı erken seçime gidiliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu, hükümetin 2 koalisyon ortağı bakanı görevden aldındığını ve İsrail Parlamentosu Knesset’i fesh edirek erken seçime gideceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun, kabine sekreteri Avichai Mendelblit'e kabineyi oluşturan Yesh Atid partisi lideri Maliye Bakanı Yair Lapid ile Hattuna Partisi lideri ve Adalet Bakanı Tzipi Livni'ye görevden alındıklarını bildiren mektubu ulaştırma talimatı verdiği belirtildi. İsrail'de 2 yıl önce göreve başlayan hükümette koalisyon ortağı Lapid 19 milletvekili, Livni ise 6 milletvekili ile hükümete girmişti. Son görevden almayla koalisyon bozulurken, Netanyahu, güven oyu için gereken 61 oyu da kaybetmiş oldu.

Erken seçim

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu İsrail Parlamentosu Knesset’i fesh edeceğini ve erken seçime gideceklerini açıkladı.

Başbakan aynı zamanda Adalet ve İçişleri bakanlarını da görevden aldı, erken seçimin ne zaman yapılacağı konusunda ise tarih vermedi. Hükümetin iki koalisyon ortağı bakanı Yair Lapid ve Tzipi Livni’yi görevden alan Netenyahu iki bakanın kendisini sert bir biçimde eleştirdiğini ve buna müsamaha göstermeyeceklerini açıkladı. İsrail’de koalisyon ortakları Likud, Hatnua ve Yes Atid partisi arasında uzun süredir karar ve görüş ayrılığı yaşanıyordu.