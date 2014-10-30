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Dünya

İsrail'de 'gürültü kirliliği' gerekçesiyle ezan yasağı tasarısı

İsrail'de aşırı sağcı Evimiz İsrail Partisi milletvekili Robert Ilatov, ezanın gürültü kirliliği yaptığını iddia etti

30 Ekim 2014 22:38

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın partisi Evimiz İsrail milletvekili Robert Ilatov, İsrail sınırları içerisinde 5 vakit ezanın yasaklanması yönünde bir yasa tasarısı hazırlandı.

İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, "gürültü kirliliği" nedeniyle ezanın yasaklanması yönünde yasa tasarısı hazırlayan Ilatov'un bu önerisinin İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman tarafından da desteklendiği belirtildi.

Ezanın günde 5 kez yüksek sesle okunduğuna dikkat çeken İsrailli aşırı sağcı milletvekili Robert Ilatov, bu durumun uyuyan birçok vatandaşı rahatsız ettiğini ileri sürdü.

Yasa teklifinde, "Negev, Galilee, Kudüs ve İsrail'in tüm şehirlerinde yaşayan yüzbinlerce vatandaş, müezinin camide düzenli olarak çıkardığı gürültüden rahatsız olmaktadır" denildi.

Yasa tasarısının önümüzdeki haftalarda bakanlar kurulu gündemine geleceği iddia edildi. Ancak yasa tasarısının dini özgürlüklere engel olacağı gerekçesiyle reddedileceği belirtiliyor.

İsrail'de benzer bir yasa tasarısı 2011 yılında "Evimiz İsrail' tarafından gündeme gelmişti. O dönem yasa tasarısı Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından desketlenmesine rağmen rafa kalkmıştı. 

İsrail sınırları içerisinde yaklaşık yüzde 20 oranında Arap yaşıyor. İsrail'de yaşayan Arapların büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor.

 

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