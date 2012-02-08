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Dünya

İsrail'de genel grev ANKARA (A.A)

08 Şubat 2012 12:50

-İsrail'de genel grev ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - İsrail'de çalışanlar genel greve başladı. Maliye Bakanı Yuval Steinitz ile İşçi Sendikaları Federasyonu Histadrut'un, taşeron şirketler aracılığıyla istihdam edilen işçilerin statüsü konusunda anlaşmaya varmak için yaptığı son dakika görüşmeleri de sonuçsuz kalınca federasyon genel grev ilan etti. Bakan Steinitz, grevi gereksiz olarak nitelendirerek, grevin devam etmesinin ekonomide milyarlarca şekellik kayba yol açacağını belirtti. Histadrut Başkanı Ofer Eini de grevin süresinin Başbakan Binyamin Netanyahu ve Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Şalom Simhon'a bağlı olduğunu söyledi. Grev tüm bakanlıklar, Ulusal Sigorta Enstitüsü, iş bulma kurumları, belediyeler, dini konseyler, müzeler, bazı tiyatrolar, üniversite idari görevlileri gibi kurum ve kuruluşları kapsarken, Uluslararası Ben Gurion Havaalanında öğlene kadar grev yapılacak, devlet hastaneleri de hafta sonu çalışma saatlerinde hizmet verecek.

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