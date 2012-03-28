İsrail'de dizüstü bilgisayar bir aileyi yok etti

İsrail'de beş çocuk ve bir babanın ölümüyle sonuçlanan yangın hakkında ön soruşturma yapan polis, facianın yatağın üzerinde duran bir dizüstü bilgisayar nedeniyle yaşanmış olabileceğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; çok fazla ısındığı için kısa devre yaparak yangına sebebiyet vermiş olabileceği düşünülen dizüstü bilgisayarın, hepsi bir odada yatan çocuklardan birinin yatağında, şarja takılı olduğu düşünülüyor. Bir aileyi yok eden facia, Pazartesi akşamı gerçekleşti. Polis ekiplerinin yanı sıra, itfaiye ve elektrik idaresinden yetkililer, Shaer ailesinin evinde yaptıkları incelemede yangının çıkış sebebinin ne olduğunu bulabilmek için saatlerce inceleme yaptı.

Edinilen ilk bilgiye göre, olay şöyle gerçekleşti:

Çocuklarını yatıran, Guy and Avivit Shaer çifti, birkaç saat sonra elektriklerin kesilmesi üzerine sorunu anlamak için evin dışına çıktı. Birkaç dakika içinde çocuklarının çığlıklarını duyan çift, elektrik kesintisinin sebebinin evlerinin içinde olabileceğini tahmin etti.

Baba Shaer, koşarak eve döndüğünde çocukların odasında yangın çıktığını gördü ancak odaya girmenin bir yolunu bulamadı. Daha sonra tekrar dışarı çıkarak arka taraftaki pencereden içeri girmeye çalışan Shaer, pencereyi açtı. Ancak odadaki karbonmonoksit seviyesi çok yüksek olduğu için nefes alamadı. Kısa süre içinde bilincini kaybettiği tahmin edilen Shaer, çocuklarının yanında yere uzanmış şekilde bulundu. Shaer ailesinin yangın çıkan evde geçici olarak kaldığı ve çocukların yer yataklarında yattığı bunun da yangını hızlandırdığı ifade edildi.