İsrail'de çocuğunu aç bırakan anne yargılanıyor

Haziran ayının başında ortaya çıkan olayda, Kudüs'ün Haredi adı verilen aşırı dinci Yahudi toplumunun üyesi anne, çocuğunu bir deri bir kemik hastaneye getirmiş, çocuğun hastanede kaldığı sürede gelişmemesinden kuşku duyan doktorların kurduğu gizli kamera sayesinde, annenin çocuğun beslenme tüplerini çıkarttığı ortaya çıkmıştı.

3 yaşındaki çocuğun, 2 yıldan fazla süredir yeterli beslenmediği de belirlenmişti. Annenin gözaltına alınması, aşırı dindar toplum üyelerinin günlerce süren gösterilerine neden olmuştu.

"Bakımı altındaki bir çocuğa kötü davranmaktan" Kudüs'teki mahkemede anne hakkında açılan davanın bugünkü duruşmasında, yargıç Moşe Ravid, anneye isnat edilen suçlarla ilgili bir kanaat edinmek için "yeterli ve sağlam kanıtlar bulunduğunu" belirtirken, çocuğun hastane kameralarındaki görüntülerini izlerken dehşete kapıldığını ifade etti. Yargıç, çocuğun durumunu anlatırken, Yahudilerin Nazı Almanyası döneminde tutulduğu kamplardaki görüntüleri anımsatan, "Auschwitz'den çıkmış gibiydi" ifadesini kullandı.

Yargıç, çocuğun bakıldığı Kudüs'teki Hadasa Ein Kerem hastanesine yerleştirilen kameralarla elde edilen görüntülerin, "annenin, beslenmesi için doğrudan çocuğun karnına bağlanan tüpleri çıkardığını ve daha sonra, kimsenin görmemesi için yere akan sıvıları temizlediğini" ortaya koyduğunu vurguladı.

Duruşmada savcılık, annenin yaşadığı Mea Şearim mahallesi dışında bir yerde ev hapsinde tutulmasını da istiyor ve buna gerekçe olarak, polis ve sosyal yardım görevlilerinin eve gitmeye çalıştıklarında Haredi üyelerinin saldırılarına maruz kalmalarını gösteriyor.

Nitekim, duruşmada olayla ilgili polise yapılan iki şikayet de mahkemeye sunuldu. Bunlardan biri davayla ilgili kamu savcılığı görevlilerinden birine geçen haftalarda yapılan bir tehdide ilişkin. Diğer şikayet ise bir sosyal yardım görevlisi tarafından, anneyi evinde ziyareti sırasında, evdekilerce kendisine yapılan saldırı nedeniyle yapılmış.

Savcılık, annenin çocuğunu görebilmesine günde ancak bir saat süreyle izin verilmesini talep ediyor. İddia makamı, annenin kendisine yöneltilen suçlamaların farkında olmadığını ve bunun da annenin tehlikeli olduğuna işaret ettiğini savunuyor.

Annenin avukatları ise çocukla annenin ayrılmasının hem anne hem de çocuğunda yeni travmalara yol açabileceğini iddia ediyor.