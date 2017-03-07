İsrail'de 'boykot' yanlısı yabancılara giriş yasağına onay

İsrail Parlamentosu (Knesset) ülkenin boykot edilmesi çağrısında bulunan yabancılara yönelik bir yasa tasarısını 28'e karşı 46 oyla onayladı. Tasarı bu kişilerin İsrail'e girmelerinin yasaklanmasını öngörüyor.

Tasarının yasalaşması halinde İsrail'in boykot edilmesi çağrısında bulunanlara ve böylesi bir boykota katılma sözü verenlere vize ya da oturma izni verilmeyecek.

Fakat tasarının ne zaman yasalaşacağı ve yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netleşmedi.

İsrail'de İngilizce yayın yapan Haaretz gazetesi ise ülkede İçişleri Bakanlığı'nın tasarı yasalaşsa da bazı özel durumlarda istisnai kararlar alabileceğini bildirdi.

Tasarının öncelikle Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi üyelerini hedef aldığı sanılıyor.

Hareket 2005 yılında İsrail üzerinde siyasi, ekonomik, akademik ve kültürel alanlarda baskı oluşturulması hedefiyle kurulmuştu. İsrail'in boykot edilmesini savunan yaklaşık 200 Filistinli sivil toplum kuruluşu harekete destek vermişti.

İsrail'e bir dizi ambargo uygulanması için uluslararası çalışmalar yürüten küresel hareketin hedefleri; İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son verilmesi, İsrail'in Arap-Filistinli vatandaşlarına tam eşitlik sağlanması ve Filistinli sığınmacıların geri dönüş haklarına saygı duyulması.

Hareket üyeleri özellikle Filistinliler için adalet ve eşitlik istediklerini söylüyor.

İsrail ise "stratejik tehdit" olarak gördüğü ve "Yahudi düşmanlığı" ile suçladığı hareketin hedefinin ülkeyi yok etmek olduğunu iddia ediyor.