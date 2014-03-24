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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'de bir ilk

İsrail'de Dışişleri Bakanlığı mensupları, ekonomik nedenlerden ötürü ender görülen bir karar aldı.

24 Mart 2014 11:55

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, bakanlık mensuplarının dünya genelinde greve gitmesi nedeniyle diplomatik temsilcilikler ve bakanlık binaları hizmet veremeyecek.

İsrail medyası, 66 yıl önce kurulan İsrail'de Dışişleri Bakanlığı mensuplarının ilk kez greve çıktıklarına dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı personeli ücret artışı ve iş koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

Hükümet temsilcileri, bakanlık personelinin eyleminin vize dağıtımının yanı sıra resmi ziyaretleri de tehlikeye attığına dikkat çekiyor.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francisco, mayıs ayında ilk kez İsrail'i ziyaret etmeyi planlıyordu. Vatikan, "Dışişleri Bakanlığı'ndaki grevin İsrail ziyareti hazırlıklarını zorlaştırabileceği" uyarısında bulundu.

Bakan Lieberman makamına giremedi

Eylem nedeniyle makamına giremeyen Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman grevi kınadı. Lieberman, "talihsiz bir karar" olarak nitelediği grevin "kimseye yarar getirmeyeceğini, aksine çalışanların zararına olacağını" söyledi.

Jerusalem Post gazetesinde grevle ilgili yayımlanan bir yorumda ise Dışişleri Bakanlığı mensuplarının ücretlerinin 10 yıldan uzun bir süredir enflasyon oranı göz önünde tutularak artış görmediklerine dikkat çekilerek "durumları katlanılmaz haldeydi" ifadesine yer verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Dışişleri BakanlığıBakanlığıPapa FranciscoLiebermanDışişleri Bakanı Avigdor LiebermanPostDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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