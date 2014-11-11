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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'de bıçaklı saldırı gerilimi

İsrail'de düzenlenen bıçaklı saldırılarda biri kadın iki İsrailli öldü. Saldırılardan birini İslami Cihad örgütü üstlendi. İsrail Başbakanı Netanyahu, "teröristlerin evlerini yıkma" talimatı verdi.

11 Kasım 2014 12:34

İlk saldırı Tel Aviv'de meydana geldi. 17 yaşındaki bir Filistinlinin bıçaklı saldırısında
ağır yaralanan İsrailli asker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak can verdi. Olay
yerinden kaçmayı başaran saldırgan, güvenlik güçlerinin takibi sonucunda yakalandı.
Saldırganın ikâmet yeri Nablus'taki bir mülteci kampı olarak belirlendi.

İlk saldırıdan birkaç saat sonra Batı Şeria'daki bir Yahudi
yerleşimi yakınlarında
otobüs durağında bekleyen yolcular hedef alındı. Buradaki
bıçaklı saldırıda ise 26
yaşındaki bir İsrailli kadın öldü. Vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan Kudüs'te bir
hastaneye kaldırıldı.

İslami Cihad, Batı Şeria'daki saldırıyı düzenleyen kişinin örgüt mensubu olduğunu
açıkladı. Örgütün bildirisinde, "Eylem, İsrail'in kuzeyinde Cumartesi günü Arap
kökenli bir İsrail vatandaşının polis tarafından öldürülmesine karşılık olarak
düzenlenmiştir" denildi.    

Netanyahu'nun talimatı

Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu güvenlik güçlerinden sorumlu
yetkililerle bir araya geldi. Netanyahu, "güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve
teröristlerin evlerinin imha edilmesini" istedi.

Gerginlik, Filistin lideri Yaser Arafat'ın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen
anma törenlerinin de iptal edilmesine neden oldu. Hamas, Gazze Şeridi'ndeki töreni
güvenlik koşullarını gerekçe göstererek iptal etti. Batı Şeria'da bugün için planlanan
anma etkinliklerinin de gerilim dolayısıyla ertelenebileceği belirtiliyor.

ABD ve AB'den tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, can kayıplarından derin üzüntü
duyulduğunu söyledi. Taraflara gerginliği azaltıcı her türlü adımı atmaları çağrısı
yapıldı.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bıçaklı saldırıları "korkunç terör
eylemleri" olarak niteledi. "Siyasi perspektif sunulmaması halinde şiddetin daha da
artabileceği" uyarısında bulunan Mogherini, İsrail ve Filistinli liderleri sorumlu
davranmaya çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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