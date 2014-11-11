İsrail'de bıçaklı saldırı gerilimi

İlk saldırı Tel Aviv'de meydana geldi. 17 yaşındaki bir Filistinlinin bıçaklı saldırısında

ağır yaralanan İsrailli asker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak can verdi. Olay

yerinden kaçmayı başaran saldırgan, güvenlik güçlerinin takibi sonucunda yakalandı.

Saldırganın ikâmet yeri Nablus'taki bir mülteci kampı olarak belirlendi.

İlk saldırıdan birkaç saat sonra Batı Şeria'daki bir Yahudi

yerleşimi yakınlarında

otobüs durağında bekleyen yolcular hedef alındı. Buradaki

bıçaklı saldırıda ise 26

yaşındaki bir İsrailli kadın öldü. Vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan Kudüs'te bir

hastaneye kaldırıldı.

İslami Cihad, Batı Şeria'daki saldırıyı düzenleyen kişinin örgüt mensubu olduğunu

açıkladı. Örgütün bildirisinde, "Eylem, İsrail'in kuzeyinde Cumartesi günü Arap

kökenli bir İsrail vatandaşının polis tarafından öldürülmesine karşılık olarak

düzenlenmiştir" denildi.

Netanyahu'nun talimatı

Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu güvenlik güçlerinden sorumlu

yetkililerle bir araya geldi. Netanyahu, "güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve

teröristlerin evlerinin imha edilmesini" istedi.

Gerginlik, Filistin lideri Yaser Arafat'ın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen

anma törenlerinin de iptal edilmesine neden oldu. Hamas, Gazze Şeridi'ndeki töreni

güvenlik koşullarını gerekçe göstererek iptal etti. Batı Şeria'da bugün için planlanan

anma etkinliklerinin de gerilim dolayısıyla ertelenebileceği belirtiliyor.

ABD ve AB'den tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, can kayıplarından derin üzüntü

duyulduğunu söyledi. Taraflara gerginliği azaltıcı her türlü adımı atmaları çağrısı

yapıldı.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bıçaklı saldırıları "korkunç terör

eylemleri" olarak niteledi. "Siyasi perspektif sunulmaması halinde şiddetin daha da

artabileceği" uyarısında bulunan Mogherini, İsrail ve Filistinli liderleri sorumlu

davranmaya çağırdı.