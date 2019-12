İsrail'de Beatles esintisi

Paul McCartney 43 yıl sonra İsrail'de

Eski Beatle McCartney, kentin Ha'yarkon parkında toplanan 50 bin dolayında Beatles hayranına seslendi. 500 Şekel'den (143 dolar) başlayan ve sahne önündeki VIP sıralarda 5 bin Şekele (1430 dolar) kadar çıkan yüksek fiyatlarına rağmen, konsere ilgi büyük oldu.Konseri açarken, izleyicileri "İbranice" selamlayan Paul McCartney, barış dileklerinde bulundu.İsrail televizyonları, dünya turu kapsamında Tel Aviv'e gelen ünlü şarkıcının konserinin naklen yayımının yasak olması nedeniyle, kısa süreli görüntü vermekle yetindiler. İsrail'in iki radyosu da konseri bölüm bölüm canlı olarak dinleyicilerine aktardı."Sir" unvanına sahip Paul McCartney, konserden önce kurulan dev sahnenin ses düzenini denerken, Ha'Yarkon parkında gezinen ziyaretçilere küçük bir "kıyak" da çekti. Sahne bölgesinin tümüyle kapatılmasına karşın, ziyaretçiler eski Beatle'ın akustik gitarıyla "Get Back", "Let it Be" ve "Here, There, Everywhere" gibi ünlü şarkılarla yaptığı ısınma turunu dinlediler.Son bir kaç gündür televizyonlar, gazeteler konserin hazırlıkları, Paul McCartney'le ilgili söyleşilere ve dev konser platformunun kurulmasıyla ilgili çalışmalara geniş yer verirken, radyolar da bol bol Beatles'ın unutulmayan şarkılarını yayımladı.Tel Aviv'de konserin 2 gün öncesinde, otobüs ve tren seferlerinin hatlarında değişiklikler yapıldı; halktan olabildiğince kamu taşıtlarını kullanmaları istendi.Ancak bütün yol düzenlemelerine karşın, parka doğru giden kentin Güney Ayalon otoyolu, konserinden birkaç saati öncede tıkandı.Geçen Salı akşamı Tel Aviv'e gelen Paul McCartney, orkestrasının elemanları ve teknik personeli, sahildeki Dan Hotel'e yerleşmişti. Otelde kral dairesi dahil 21 suiti işgal eden McCartney ve ekibinin, sadece konaklama masrafının 380 bin şekel (109 bin dolara yakın) olduğu da İsrail basınında yer aldı.McCartney'in kaldığı, içinde bir büyük piyano bulunan dairenin eski misafirleri arasındaysa eski ABD başkanı Bill Clinton ve rock yıldızı Bono bulunuyor.Mc Cartney'in getirdiği çalgı ve sahne ekipmanının 80 ton tuttuğu belirtiliyor.Paul McCartney'in konseri, "24 saat yaşayan şehir" olarak bilinen ve hafta sonu olması nedeniyle, hemen her Perşembe akşamı, kafelerde, barlarda canlı müzik aktivitelerinin çokça yer aldığı kentte, gece yaşamını büyük ölçüde yavaşlattı.Tel Aviv'in müzik kulüplerinin pek çoğu, müşteri bulunmayacağı gerekçesiyle bu akşam kapalı kalmayı ya da canlı müzik performanslarını iptal etmeyi yeğledi.Beatles'ın kollektif şarkı sözleri kitabından seçtikleri üzerine politik yorumlarının yanısıra McCartney'le yaptığı uzun söyleşiyi yayımlayan Jerusalem Post gazetesi genel yayın yönetmeni David Horowitz, "Burada bazıları bunu 60 yıllık tarihimizin en büyük kültür olayı olarak tanımladılar" diye yazdı.Aslında John Lennon tarafından 1969 yılında bir single olarak çıkarılan "Barışa bir şans tanıyın" (Give Peace a Chance) adlı şarkı ile ilgili olarak Horowitz, "1948'de iki devlete evet dedik ve hala diyoruz. Peki, siz bu şarkıyı İranlılara çalmayı denediniz mi?" diye sordu.Eski Beatle, Filistin kentlerinden Beytüllahim'i de ziyaret etti. İsa peygamber'in doğduğu yerdeki Milad Kilisesi'nde mum yakan, Filistinliler için barış dileyen Paul McCartney, "Bölgede tüm ihtiyacımız barış ve iki devletli çözüm" diye konuştu.İsrail'de konser vermesine Filistin tarafından yöneltilen eleştirilere karşı McCartney, "Bu görüşlere saygı duyduğunu ama, aynı şekilde düşünmediğini" belirtti."Buraya, Beytüllahim'e Filistin'i kendi gözlerimle görmek için geldim" diyen ünlü şarkıcı, "Beni bilenler, tüm insanlar için barışa destek verdiğimi bilirler" diye ekledi.McCartney'in Filistin'in fiili başkenti durumundaki Ramallah'ı ziyaret planlarının, güvenlik ve İsrail konserine karşı çıkanlarca protesto edilebileceği endişesiyle iptal edildiği de söyleniyor.McCartney, İsrail'e gelişi öncesinde, Tel Aviv konseri nedeniyle Lübnan'da yerleşik bazı islamcı gruplardan tehdit mesajları almıştı. Ömer Bekri Muhammed adlı Lübnan'da yaşayan Suriyeli bir şeyh, "her Müslümanın düşmanı" olduğu sözleriyle McCartney'i tehdit etmiş ve "Hayatına değer veriyorsa İsrail'e gelmesin. Orada güvenlik içinde olmayacak" diyerek, saldırı düzenlenebileceği mesajını vermişti.Paul McCartney'ın bu açıklamalardan şoke olduğu bildirilmekle birlikte, tehditler ve uyarılar kararını değiştirtmedi.İsrail'e Akademik ve Kültürel Boykot adlı bir grup, yayınladığı mesajda McCartney'in konserinin, ırk ayrımının zirvede olduğu dönemde Güney Afrika'da verilecek bir konserden fazla farklı olmayacağını belirtti.Aşırı sağ grupların önderlerinden İtamar Ben Gvir de, taraftarlarının Paul McCartney ziyaretini baltalamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmişti.