-İSRAİL ARAP VEKİLİN BAZI HAKLARINI KALDIRDI TEL AVİV (A.A) - 14.07.2010 - İsrail parlamentosu, 31 Mayısta 9 Türk'ün öldüğü gemi baskını sırasında "Mavi Marmara"nın yolcuları arasında bulunan Arap kökenli milletvekili Hanen Zubi'nin bazı haklarını kaldırdı. Parlamento genel kurulunda dün gece yapılan oylamada, Zubi'nin diplomatik pasaportu ile milletvekillerinin bazı harcamalarının parlamento tarafından ödenmesini öngören yasal hakları iptal edildi. Bu konudaki önerinin 16'ya karşı 34 oyla kabul edildiği genel kurulda, Arap ve Yahudi milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı. Arap milletvekilleri diğer üyelere "faşistler" diye bağırırken, Kadima partisinden Yoel Hasson, Zubi'ye hitaben, "Pek yakında eski milletvekili olacaksın" diye seslendi. Zubi, bu tavrın İsrail'de demokrasi olmadığını gösterdiğini belirterek, "Ben Balad'lı bir milletvekiliyim. İşgale de ablukaya da karşıyım. Ben sadece kendi halkımın görüşlerini değil, diğer Arap milletvekillerini de temsil ediyorum, evrensel bir konsensüsü de temsil ediyorum" dedi. Diğer milletvekillerini "öç alma duygusuyla kendisini cezalandırmak" ile suçlayan Zubi, bu insanların böylece demokrasiyi ve Araplarla İsraillilerin ortak yaşama ortamını da tehdit ettiklerini anlattı. Zubi, parlamentonun kararına karşı hukuk yollarına ve uluslararası örgütlere başvuracağını belirtti.