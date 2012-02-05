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Dünya

İsrail, yeni hava kuvvetleri komutanı atadı KUDÜS (A.A)

05 Şubat 2012 19:58

-İsrail, yeni hava kuvvetleri komutanı atadı KUDÜS (A.A) - 05.02.2012 - İsrail, İran ile gerilimin arttığı bir dönemde yeni hava kuvvetleri komutanı atadı.  52 yaşındaki Tümgeneral Amir Eşel, İsrail Hava Kuvvetleri'nin yeni komutanı oldu.  Tümgeneral Eşel'in görevini Nisan ayında devralması bekleniyor.  Öte yandan Amerikalı yetkililer, İsrail'in bahar aylarında İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemeyi planlıyor olabileceğini ileri sürdü.  İsrail, nükleer ve füze programları nedeniyle İran'ı bölgedeki en büyük tehditlerden biri olarak görüyor.   Adlarının açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer ise, Tümgenel Eşel'in İran'a karşı olası bir saldırı hakkında halihazırda görevde olan hava kuvvetleri komutanına oranla daha az istekli olduğunu iddia etti. 

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