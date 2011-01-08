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İsrail yatakta uyuyan adamı öldürdü!

İsrail askerleri yanlış eve girerek yatağında uyuyan 66 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü...

08 Ocak 2011 02:00

T24 - Filistin Yönetimi’nin önceki gün serbest bıraktığı Hamas militanlarını yakalamak üzere Batı Şeria’daki El Halil kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri yanlış eve girerek yatağında uyuyan 66 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü. 

İsrail terörist diye yatakta uyuyan adamı öldürdü
Salim Kavasmi kafasından ve göğsünden 13 kurşunla öldürüldü. 

İsrail askerleri aranan beş militandan biri olan Vail Bitar’ın evi yerine bir üst kattaki Ömer Salim Kavasmi’nin evine girdi. Kavasmi’nin karısı Subhiye askerler eve girdiği sırada dua ettiğini, nasıl girdiklerini anlamadığını söyleyerek “Elleri ile ağzımı kapattılar ve kafama bir tüfek dayadılar” dedi. Kocasını vurdukları zaman şok geçirdiğini söyleyen kadın “Konuşmama izin vermediler. 

Onlara ‘siz ne yaptınız’ dedim, çenemi kapamamı söylediler” diye konuştu. Kavasmi’nin oğlu Recai, askerlerin babasını öldürdükten sonra telaşa düştüklerini ve kendisine onun Bitar olup olmadığını sorduklarını söyledi. Bitar’ın bir kat aşağıda yaşadığını söyleyince de evden çıktılarını belirtti. Recai, askerlerin babasının cesedini de beraberlerinde götürdüklerini, ancak daha sonra Filistin Kızılayı’na teslim ettiklerini anlattı. 


Özür dilediler

İsrail Ordu Radyosu’ndan yapılan açıklamada Kavasmi’nin ölümünün “kesinlikle kasıtlı olmadığı” vurgulanarak, “terörist olduğuna dair hiçbir kanıt yok, o hedef değildi, bu nedenle oldukça üzgünüz” denildi. Sorumlu komutan hakkında soruşturma açıldığı da belirtildi.



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