İsrail yatakta uyuyan adamı öldürdü!

T24

Özür dilediler



Salim Kavasmi kafasından ve göğsünden 13 kurşunla öldürüldü.İsrail askerleri aranan beş militandan biri olan Vail Bitar’ın evi yerine bir üst kattaki Ömer Salim Kavasmi’nin evine girdi. Kavasmi’nin karısı Subhiye askerler eve girdiği sırada dua ettiğini, nasıl girdiklerini anlamadığını söyleyerek “Elleri ile ağzımı kapattılar ve kafama bir tüfek dayadılar” dedi. Kocasını vurdukları zaman şok geçirdiğini söyleyen kadın “Konuşmama izin vermediler.Onlara ‘siz ne yaptınız’ dedim, çenemi kapamamı söylediler” diye konuştu. Kavasmi’nin oğlu Recai, askerlerin babasını öldürdükten sonra telaşa düştüklerini ve kendisine onun Bitar olup olmadığını sorduklarını söyledi. Bitar’ın bir kat aşağıda yaşadığını söyleyince de evden çıktılarını belirtti. Recai, askerlerin babasının cesedini de beraberlerinde götürdüklerini, ancak daha sonra Filistin Kızılayı’na teslim ettiklerini anlattı.İsrail Ordu Radyosu’ndan yapılan açıklamada Kavasmi’nin ölümünün “kesinlikle kasıtlı olmadığı” vurgulanarak, “terörist olduğuna dair hiçbir kanıt yok, o hedef değildi, bu nedenle oldukça üzgünüz” denildi. Sorumlu komutan hakkında soruşturma açıldığı da belirtildi.