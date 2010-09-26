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Dünya

İsrail Yahudi yerleşim yeri inşaatına başlıyor mu?

İsrail'in 10 ay önce ilan ettiği Yahudi yerleşim birimi inşaatını durdurma kararının vadesi bugün doluyor.

26 Eylül 2010 03:00

T24 - İsrail'in 10 ay önce ilan ettiği Yahudi yerleşim birimi inşaatını durdurma kararının vadesi bugün doluyor. İsrail'in süreyi uzatmaması üzerine bölgede tansiyon yükseldi.


İsrail'in, 10 ay önce ilan ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin inşaasını dondurma kararı bugün sona eriyor.


Bölgeye inşaat malzemeleri gönderilmeye başlandı bile.


Onlarca Filistinli durumu protesto etmek için Batı Şeria'nın Beyit Omar bölgesinde bir araya geldi.


İsrail polisi ve göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.


Polis, taş atan prostoculara göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Onlarca protestocu ve bir fotomuhabir gözaltına alındı.


Filistin lideri Mahmud Abbas New York'tan İsrail'e seslendi.


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Abbas, bir yıl içinde barışa ulaşabileceklerini söyledi ama ''İsrail, barışı sağlamak ve yerleşim birimlerinin inşaasına devam etmek arasında bir seçim yapmalı'' diyerek doğrudan görüşmelerden çekilebilecekleri uyarısında bulundu.


İsrail'se bu konuda taviz vermemekte kararlı görünüyor.


İsrail ve Filistin arasındaki doğrudan müzakereler, Eylül başında, Washıngton'da başlamıştı.

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