İsrail, Yahudi düşmanlığı yapmadan nasıl eleştirilir?

Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla paylaşılan bir tıklayın blog yazısı, "İsrail, Yahudi düşmanı ifadeler kullanmadan nasıl eleştirilir?" sorusuna cevap niteliği taşıyor.

Bloga göre, İsrail-Filistin çatışması üzerine biraz okuyan veya tartışan herkes, eninde sonunda "Yahudiler, İsrail'e yönelik tüm eleştirileri anti-semitist buluyor" yorumuyla karşılaşıyor.

Ancak blog yazarı, anti-semitist olmaktan kaçınarak İsrail'i eleştirmenin 19 temel kuralı olduğunu söylüyor. Bu kuralların çoğu, eleştiri sırasında kaçınılması gereken püf noktaları özetliyor.

Anti-semitist olmadan eleştirmenin kuralları

Bu kurallardan öne çıkanları şöyle:

- "Kana susamış", "Filistin kanına susamış" veya benzeri terimler kullanılmamalı. Tarihte Yahudiler, başkalarının çocuklarını dini inançları için kurban ettikleri gerekçesiyle katliamlara uğramıştır. Bu inanç hâlâ Arap yarımadasında ve Batı dünyasının bazı bölgelerinde yaygındır. Dolayısıyla katil, insanlık dışı, zalim ve benzeri kelimeler kullanılabilir. Ama "kan" kelimesi, başka yerlere çekilebilir.

- İsrail'i hedef alırken "Yahudiler" denilmemeli. Evet, İsrail'i yönetenler Yahudi ama tüm Yahudiler İsrailli değiller.

- Aynı şekilde İsrail'i hedef alırken "siyonistler" de denilmemeli. Siyonizm, Yahudilerin kutsal topraklarında bir ülke kurmasını ve anti-semitizm nedeniyle mağdur olanların bu topraklara kabulünü ifade eder.

Ancak bu, Yahudilerin başkalarından toprak alabileceği ya da Yahudi olmayanlara göre seçilmiş ve üstün oldukları anlamına gelmez.

Ayrıca siyonistler ifadesi, yalnızca İsrail'deki siyonistleri değil, diasporadaki siyonistleri de ifade eder. Ve bu ifade, çoğu zaman, İsrail dışında yaşayan Yahudilere saldırılarda bahane olarak kullanılmıştır.

- Anlaştığınız Yahudilere "İyi Yahudiler" demeyin. Kendi doğrularınızı başka bir topluluk üzerine dayatmak, insanları buna göre sınıflandırmak kabul edilebilir bir hareket değil. Siz diğer toplulukların yargıcı değilsiniz.

'Yahudi soykırımı, Nazizm, Hitler' ifadelerine dikkat

- Yahudi arkadaşlarınızı veya sizinle aynı fikirdeki Yahudileri bir kalkan gibi kullanmayın. Bu, onları belli kalıplara sokarak tanımlamak anlamına gelecektir.

- Konuşmalarınızda Yahudi soykırımı (holokost), Nazizm, Hitler gibi ifadelere atıf yapmaktan kaçının. Holokost'ta öldürülen Yahudiler, Filistin'e ayak basmamış kişilerdi. Sorumluluğu orada hayatını kaybedenlere yüklemeyin, İsrail politikasını ve politikacılarını sorumlu tutun. Soykırım, ırkçılık, işgal, katliam gibi kelimeleri kullanın ama Holokost'u bunlardan ayrı bir yere koyun.

Yazıda ayrıca neden "Yahudi düşmanı olmayan eleştiriler yöneltmeye" dikkat edilmesi gerektiği de açıklanıyor.

Buna göre, yazıdaki anti-semitist ifadelerden kaçınılmazsa, Yahudilerin Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramıyla bağ kurması çok zor.

Yine dikkat edilmesinin istenmesinin bir nedeni olarak, İsrail-Filistin çatışmasının dünyada arttırdığı Yahudi düşmanlığı da gösteriliyor. Ve anti-semitist her yaklaşımın, diasporadaki Yahudilere karşı saldırıları arttırdığı ifade ediliyor.

Yaklaşık bir yıl önce yazılan bu yazı, Gazze'de ölümlerin artmasıyla, sosyal medyada sıklıkla paylaşılır oldu.

Blogdaki diğer yazılardan, yazarın ABD'li ve sonradan Yahudi olan biri olduğu anlaşılıyor. Ancak kendisiyle ilgili başka bir ayrıntı bulunmuyor.

Blogda ayrıca tıklayın "İsrail, ırkçı olmadan nasıl desteklenir?" başlıklı bir yazı da bulunuyor. Bu yazıda,"Tüm Filistinlilere Arap demeyin", "Filistinliler'den 'Müslüman' diye bir genelleme ile bahsetmeyin" şeklinde tavsiyeler yer alıyor.

Yazar, hem Filistinlilerin hem de Filistin'i destekleyenlerin antisemitist olmaması için bu ifadelere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

BBCTürkçe