T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSRAİL VE YUNANİSTAN GÜNEY SUDAN'I TANIDI TEL AVİV (A.A)

10 Temmuz 2011 15:29

-İSRAİL VE YUNANİSTAN GÜNEY SUDAN'I TANIDI TEL AVİV (A.A) - 10.07.2011 - İsrail ve Yunanistan, Güney Sudan'ın bağımsız devlet olarak ilanını resmen tanıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olağan kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Burada İsrail'in Güney Sudan'ı tanıdığını ilan ediyorum" diyerek, yeni ülkeye başarılar diledi. Netanyahu, "Kalkınması, refahı için işbirliğine gitmekten memnunluk duyacağız" diye konuştu. İsrail Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Eliyahu Yişai de İsrail'deki Sudanlı göçmenlerin iadesiyle ilgili olarak Güney Sudan ile derhal müzakerelere başlanmasını istedi. İsrail'de, Sudan'daki iç savaştan, yoksulluk ve işsizlikten kaçarak Mısır üzerinden, sınırdan kaçak yollarla ülkeye giren binlerce Sudanlı mülteci bulunuyor. -YUNANİSTAN Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan'ın, Güney Sudan Cumhuriyeti'ni yeni bir devlet olarak resmen tanıdığı ve uluslararası topluma kabul ettiği" ifade edilerek, "Atina'nın Güney Sudan'ın ve bölgenin barışına, güvenliğine ve kalkınmasına katkı sağlayarak desteklemeyi sürdüreceği" kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, "Yunan halkı, bağımsızlığından dolayı Sudan halkını içtenlikle tebrik eder, istikrar ve ilerleme diler. Yunanistan, Güney Sudan ile bir an önce diplomatik ilişkiler sağlayarak, iki ülkeyi ilgilendiren tüm alanlarda işbirliği yapmayı arzu etmektedir" ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24