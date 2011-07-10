-İSRAİL VE YUNANİSTAN GÜNEY SUDAN'I TANIDI TEL AVİV (A.A) - 10.07.2011 - İsrail ve Yunanistan, Güney Sudan'ın bağımsız devlet olarak ilanını resmen tanıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olağan kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Burada İsrail'in Güney Sudan'ı tanıdığını ilan ediyorum" diyerek, yeni ülkeye başarılar diledi. Netanyahu, "Kalkınması, refahı için işbirliğine gitmekten memnunluk duyacağız" diye konuştu. İsrail Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Eliyahu Yişai de İsrail'deki Sudanlı göçmenlerin iadesiyle ilgili olarak Güney Sudan ile derhal müzakerelere başlanmasını istedi. İsrail'de, Sudan'daki iç savaştan, yoksulluk ve işsizlikten kaçarak Mısır üzerinden, sınırdan kaçak yollarla ülkeye giren binlerce Sudanlı mülteci bulunuyor. -YUNANİSTAN Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan'ın, Güney Sudan Cumhuriyeti'ni yeni bir devlet olarak resmen tanıdığı ve uluslararası topluma kabul ettiği" ifade edilerek, "Atina'nın Güney Sudan'ın ve bölgenin barışına, güvenliğine ve kalkınmasına katkı sağlayarak desteklemeyi sürdüreceği" kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, "Yunan halkı, bağımsızlığından dolayı Sudan halkını içtenlikle tebrik eder, istikrar ve ilerleme diler. Yunanistan, Güney Sudan ile bir an önce diplomatik ilişkiler sağlayarak, iki ülkeyi ilgilendiren tüm alanlarda işbirliği yapmayı arzu etmektedir" ifadeleri yer aldı.