İsrail ve Türkiye arasında yeni kriz

İsrail Ordu Radyosu, "Anadolu Kartalı" tatbikatı uluslararası katılımının, İsrail istenmediği için ertelendiğini öne sürdü.



Radyo, İsrail Ordu sözcülüğüne dayanarak, İsrail Hava Kuvvetlerinin tüm hazırlıklarını yapmasına rağmen, Konya'da İsrail, ABD ve İtalya'nın katılımıyla yapılacak tatbikatın belirsiz bir tarihe ertelendiğini belirtti.



Türkiye'nin İsrail'in katılımına karşı çıkmasından dolayı tatbikatın ertelendiğini kaydeden radyo, daha önce erteleme olacağı yönünde bazı işaretler bulunmasına rağmen İsrail'in ertelemeyi sürpriz olarak karşıladığı ifade edildi.



Bu arada, İsrail'in eski Türkiye büyükelçilerinden Alon Liel, radyoya yaptığı açıklamada, İsrail'in yıl başında Gazze'ye düzenlediği operasyon nedeniyle iki ülke ilişkilerinin bu noktaya geldiği görüşünü savundu. Liel, iki ülke ilişkileriyle ilgili sorunun tek çözüm yolunun, İsrail'in Filistinliler ve Suriye ile ilişkilerini düzeltmesi olduğunu belirtti.



Tatbikatın uluslararası katılımının ertelenmesi, İsrail medyasında geniş şekilde yer aldı. Haaretz gazetesi, İsrail'in Gazze operasyonundan bu yana Türkiye-İsrail ilişkilerinde gerilim yaşandığını ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "uçakları Gazze'yi bombalarken İsrail'in tatbikata katılmasına izin verilmemesi ve tatbikattan çıkarılması konusunda baskı altında bulunduğunu"

