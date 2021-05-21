İsrail ve Hamas ateşkes ilan ettikten sonra Rusya'dan çağrı: Orta Doğu Dörtlüsü aktive edilsin

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler misyonu, İsrail ve Filistin perşembe günü ateşkes açıkladıktan sonra Orta Doğu Dörtlüsü olarak bilinen dört arabulucunun bir araya gelmesi için çağrıda bulundu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı Dimitri Polyanski, taraflar Mısır arabuluculuğundaki "şartsız" ateşkesi duyurduktan sonra BM Genel Kurulu'nda konuştu.

Polyanski, "Orta Doğu Dörtlüsü'nün aktive edilmesinden yanayız. Dörtlünün gerilimi düşürmek ve güven ortamı yaratmak için bakanlar düzeyinde acil bir toplantı yapmasını istiyoruz" dedi.

Rus diplomat, bölgedeki ülkelerin de 4'lü görüşmelere katılmasını istediklerini belirtti. Polyanski ayrıca hem İsrail hem de Filistin'e, "Sorumluluk alıp diyalog başlatın" çağrısında bulundu.

Orta Doğu Dörtlüsü Rusya, ABD, BM ve Avrupa Birliği'nden oluşuyor.