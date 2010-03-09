İsrail ve Filistin yeniden masaya oturuyor

T24 - İsrail ve Filistinlilerin, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi George Mitchell'in arabuluculuğuyla dolaylı barış görüşmeleri yapma kararı aldıkları bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley de dolaylı müzakerelerin başladığını belirtti.



ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile birlikte bölgedeki ziyaretini sürdüren Mitchell tarafından yayımlanan açıklamada, her iki tarafın da dolaylı görüşmeleri kabul ettiği belirtildi.



Görüşmeler, Mitchell'in, İsrail ve Filistin arasında gelecek birkaç hafta içerisinde mekik diplomasisi yürütmesi suretiyle yapılacak.



Mitchell, açıklamasında, bu müzakerelerin yapısının ve kapsamının konuşulmasına başlandığını belirterek, "Müzakereleri devam ettirmek üzere gelecek hafta bölgeye döneceğim" dedi.



Mitchell, bu görüşmelerin doğrudan müzakerelerin yolunu açacağı umudunda olduğunu kaydetti.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley de, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki barış sürecine yeniden işlerlik kazandırmak amacıyla ABD himayesindeki dolaylı müzakerelerin başladığını belirtti ve "Bildiğim kadarıyla müzakereler başladı. Şu anda sürüyor. İçeriğine gelince; (ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi) George Mitchell Washington'a dönüş yolunda. Bu konuda Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a açıklamada bulunacak" ifadesini kullandı.



Sözcü, gazetecilerden birinin, "Müzakerelerin başladığına emin misiniz?" şeklindeki sorusuna, "Eminim" yanıtını verdi.





Abbas-Mitchell buluşması



Bu arada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu Temsilcisi George Mitchell ile bir araya geldi.



Ramallah'ta Mukata karargahında yapılan görüşmenin ardından, FKÖ'nün müzakerelerle ilgili bölümünün Başkanı Dr. Saib Erekat, Abbas-Mitchell görüşmesini "iyi ve yapıcı" olarak tanımladı.



Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, görüşmede ağırlıklı olarak, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden, Beytüllahim yakınlarındaki Beytar İllit'te 112 yeni konutun yapımına onay vermesi ele alındı.



Abbas'ın Mitchell'e, bu tür her ziyaret sırasında, "Batı Şeria'da daha fazla yerleşim inşaatıyla ilgili açıklama gelecek, tek taraflı uygulamalar, hedefli saldırılar ve tutuklamaların yanı sıra diğer dayatmalar devam edecekse bunların, gösterdikleri tüm çabalara karşı bir soru işareti doğurduğunu" söylediği belirtildi.



Erekat ayrıca, Abbas'ın birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan bir mektup aldığını ve bu mektupta, zamanlama, önerilen barış görüşmelerinin koşulları, İsrail'in 1967 öncesi sınırlara çekilmeyi reddetmesi durumunda ABD'nin tutumu gibi durumlara karşı cevapların yer aldığını kaydetti.





İsrail karardan memnun



İsrail ve Filistinliler arasında bir yılı aşkın süredir donmuş durumda bulunan barış görüşmelerine, dolaylı yoldan da olsa yeniden geçilmesi kararı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu memnun etti.



Kudüs'te bir konferansta konuşan Netanyahu, bu görüşmelerin yakın bir süre içinde barışa yönelik doğrudan görüşmelere götüreceği umudunda olduğunu dile getirdi.





