İsrail ulusal havayolu şirketi El Al, 13 yıl sonra İstanbul’a sefer gerçekleştirdi

Ticari nedenlerden dolayı, tarifeli Türkiye uçuşlarını 2007 mart ayında durdurma kararı alan İsrail havayolları El Al, bu sabah İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Tel Aviv-İstanbul arasında düzenli kargo uçuş seferi yamak için başvuruda bulunan El Al, Türk havacılık otoritelerinin onayı geldikten sonra bu sabahın erken saatlerinde 13 yıl aradan sonra bu sabah 07.50'de İstanbul'a iniş yaptı.

Şalom gazetesinden Elda Sasun'un haberine göre, El Al kargo departmanı Müdürü Ronen Shapira, dün gerçekleşen telefon görüşmesinde, uçuşların sadece kargo, yük taşıma amacı ile yenilendiği bilgisini verdi.

Shaira, ”Şu an Koronavirüs sebebiyle El Al uçakları maalesef yolcu taşıyamıyor. Biz de uçaklarımızı kargo uçaklarına dönüştürdük. Bu uçakları Koronavirüs için gerekli insani yardımı, yani koronaya karşı savaşta kullanılabilecek çeşitli tıbbi yardım malzemelerini taşımak için kullanmaya karar verdik. Çin, ABD gibi ülkelerle korona ile savaşmak için gereken eldiven, maske, tulum gibi malzemeleri taşımaya yönelik bir proje oluşturduk. İstanbul uçuşlarımızı da aynı amaçla talep ettik" dedi.

Shapira, uçağı karşılayan El Al’ın Türkiye satış temsilciliğini yapan kargo şirketi yetkilileriyle uçağın önünde iki ülkenin bayrakları ile resim çektirdi.

Uçak, 23 ton tıbbi malzemeyi, İstanbul ‘dan Tel Aviv üzerinden New York'a, Amerikalılara taşımak üzere yola çıktı.

Yaklaşık bir hafta önce, Port2Port web sitesi, El Al'ın 24 Mayıs'ta faaliyete geçecek olan, Türkiye'ye düzenli bir kargo hattı kurmayı planladığını duyurmuştu.