İsrail, ülkede gösterime giren ilk Farsça filmi Oscar'a yolluyor

İran kökenli Yuval Dilşad'ın yönettiği ve İsrail'de gösterime giren ilk Farsça film olan 'Babacûn' (Baba Joon - Babacan), İsrail'in en iyi yabancı film dalında Oscar aday adayı olarak 88. Akademi Ödülleri'ne gönderildi.

İran kökenli yönetmen Yuval Delshad’ın tamamını Farsça çektiği Müslüman ve Yahudi oyuncuların yer aldığı ‘Babacûn’ (Baba Joon - Babacan) filmi İsrail’de gösterime giren ilk Farsça film oldu. Filmin başrolünde Türkiye’de de gösterilen dünyaca ünlü ‘Homeland’ dizisinde El Kaide lideri Abu Nazir’i oynayan aynı zamanda ‘24’ adlı dizide de rol alan İranlı oyuncu Navid Negahban yer alıyor. İsrail’in en iyi yabancı film dalında Oscar adayı olarak seçtiği, geçen eylül ayında İsrail’in prestijli sinema ödülü Ophir Ödülleri’nde 5 dalda ödül almıştı.

İran'dan İsrail'e dönen Yahudi bir adamın yaşadıkları anlatılıyor





‘Babacûn’ (Baba Joon - Babacan) filminde İran’da yaşadığı dönemde tavuk çiftliği işleten bir Yahudi adamın İsrail’e döndükten sonra aynı işi sürdürme çabası anlatılıyor. 1979 İslam Devrimi yaşanmadan önce İran’da yaklaşık 100 bin Yahudi yaşarken 2011 yılında bu rakam ABD ve İsral’e yapılan göçler sonrasında 8 bine kadar düşmüştü.



Kultursevrisi.com’da yer alan habere göre yönetmen Delshad, devrimden sonraki ilk göçmen neslin İranla kültürel bağlarını güçlü bir şekilde korumayı başardığını söylüyor. Her iki ülke için de ziyaret yasak olduğundan İsrail’e dönen İranlıların filmi özümsediğini ifade eden Delshad, Facebook üzerinden binlerce olumlu yorum aldığını, İran doğumlu İsraillilerin filmle gurur duyduklarını belirtti. Delshad ayrıca İranlıların filmi izlemek için internet yasağını bir şekilde aşacaklarını umuyor.