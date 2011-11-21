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Dünya

İsrail Türkiye'ye maslahatgüzar gönderiyor TEL AVİV (A.A)

21 Kasım 2011 19:41

-İsrail Türkiye'ye maslahatgüzar gönderiyor TEL AVİV (A.A) - 21.11.2011 - İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinde maslahatgüzar olarak görev yapacak bir diplomatik görevli daha gönderiyor. Ynet haber sitesine göre, bu konudaki bilgi Dışişleri Bakanlığından geldi. İki ülke arasında, Mayıs 2010'da Mavi Marmara baskını ve bu baskında 9 Türk'ün öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmelere ve Türkiye'nin İsrail'in bu olay nedeniyle özür dilemesi yolundaki taleplerine atıfta bulunan Ynet, Türkiye'nin diplomatik ilişkilerin düzeyini ikinci katip seviyesine indirilmesi kararını da hatırlattı.

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