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Spor

İsrail-Türkiye krizi voleybolu da vurdu

Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi (B) Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, İsrail ile yapacağı 4 maç, karşılıklı olarak iptal edildi.

17 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail'in Mavi Marmara'ya gerçekleştirdiği ve 9 Türk'ün öldürüldüğü baskın sonrası "donan" ilişkiler spor etkinliklerinin de etkilemey devam ederken, Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi B Grubu'nda Türkiye ile İsrail arasında oynanacak 4 maç iptal edildi. Maçların iptali ile ilgili girişimlerin Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapıldığı da bildirildi.


Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi (B) Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, İsrail ile yapacağı 4 maç, karşılıklı olarak iptal edildi.


İsrail'in, Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırıda bulunmasının ardından iki ülke arasında gerilen ilişkiler spora da yansıdı. Gelişmeler sonrasında, Türkiye'nin, Avrupa Bayanlar Ligi'nde İsrail ile aynı grupta olması da ayrıca endişe yarattı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) bu konuda Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) nezdinde yaptığı girişimler sonuç verdi. CEV, Türkiye'nin, grupta İsrail ile yapacağı karşılaşmaların oynanmamasını kararlaştırdı.


CEV'in, Türkiye ve İsrail'de yapılacak 2'şer maçta, evsahibi ekiplerin 3-0 galip sayılmalarının kararlaştırıldığı öğrenildi.


Bu arada, Avrupa Bayanlar Ligi finallerine Türkiye evsahipliği yapacak. Bu nedenle doğrudan finallerde mücadele etme hakkı bulunan Bayan Milli Takımı'nın, statü gereği de grup maçlarını oynaması gerekiyor.



Futbol maçı iptal edildi



İsrail'in Mavi Marmara'ya baskın gerçekleştirmesi ve 9 Türk'ü öldürmesinin ardından Genç Milli futbol takımının İsrail’le yapacağı maç iptal edilmişti.

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