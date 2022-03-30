İsrail-Türkiye hattı gazda alternatif olacak mı?

Gülsen Solaker
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ardından Rusya üzerinde uygulanan yaptırımlar nedeniyle dünya çapında yeni bir "enerji arz mimarisi" oluşturulma çabaları göze çarparken, İsrail gazının Avrupa pazarlarına ulaştırılması için Türkiye güzergahı alternatifi yeniden gündemde.
Ukrayna’da devam eden savaş, yaptırımlar ve buna karşılık Rusya’nın "dost olmayan ülkelere gazı ruble ile satma kararı" dünyada enerji alanındaki dengelerin değişmesine neden oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.
AB ülkeleri kullandıkları gazın yaklaşık yüzde 40’ını Rusya’dan ithal ediyor. Almanya da son aldığı kararla Rusya'dan petrol ve kömür alımlarına bu yıl, doğal gaz alımlarına da 2024'ün ortasında son vermeyi amaçladığını açıkladı. Bu kapsamda Batı ülkeleri enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi için alternatif coğrafyalara yönelmiş durumda.