İsrail, Türk yardım konvoyunu durduracak

T24 - İsrail ordusundan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, Türkiye'den Gazze'ye insani yardım götürmeyi planlayan 9 gemilik konvoyu durdurmaya hazır olduklarını söyledi.



Reuters'a demeç veren İsrailli yetkili, Tel Aviv hükümetinden direktif alan Savunma Bakanlığı ve donanmanın, yardım konvoyunun Gazze'ye ulaşmasını engellemeye hazırlandığını belirtti. Yetkili, İsrail donanmasının konuyla ilgili olarak tatbikatlar yaptığını da kaydetti.



İsrailli yetkili, yardım gemilerinin uyarılara rağmen dönmemesi halinde, gemilerde bulunan kişilerin İsrail donanma kuvvetlerince alınacağını ve evlerine gönderilmek üzere bir İsrail limanına getirileceğini kaydetti. Kaynak, getirilen yardımların bu limandan Gazze'ye gönderilebileceğini de aktardı.



'Ablukayı kır' sloganıyla 'Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım' kampanyasına Türkiye, Yunanistan, İrlanda, İngiltere, Cezayir ve Kuveyt'ten gemiler katılıyor. Dokuz gemilik 'Özgürlük Filosu'nun başını İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Mavi Marmara yolcu gemisiyle iki yük gemisi çekiyor. Sadece Mavi Marmara'da 600 kişi bulunurken, diğer gemiler de yaklaşık 40 Avrupalı milletvekilinin de bulunduğu 50'den fazla ülkeden 1000 kişi getirecek. Filo, ilaç, tıbbi malzeme, çimento, demir, prefabrik evler, oyun parkları gibi 10 bin tonluk yardım malzemesi taşıyacak.



İstanbul'dan cumartesi günü yola çıkan filo, Antalya'da Filistin'e doğru yola çıkmak için Avrupa'dan gelecek gemileri bekliyor.





