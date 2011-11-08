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Ekonomi

İsrail, Türk şirketinin vize sorununu çözdü Tel Aviv (A.A)

08 Kasım 2011 12:45

-İsrail, Türk şirketinin vize sorununu çözdü Tel Aviv (A.A) - 08.11.2011 - İsrail hükümeti, ülkedeki inşaat sektörünün büyük ölçekli kuruluşları arasında yer alan Yılmazlar İnşaat'ın aylardır sürüncemede tutulan işçilerinin vize sorununu nihayet çözdü. Kararın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarlı baskıları sonucu alındığı bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün toplanan bakanlardan oluşan Ekonomi ve Sosyal Komisyon, Yılmazlar İnşaat çalışanlarına vize verilmesini onayladı ve yaklaşık 800 işçinin çalışma izinleri sağlandı. Yılmazlar İnşaat Genel Müdürü Ahmet Arık, ''Bize, iki ülke arasındaki siyasi gerilimden kaynaklandığını düşündüğümüz çok büyük bir haksızlık yapıldı'' dedi, ancak geç de olsa bu haksızlığın düzeltilmesini olumlu karşıladıklarını belirtti. Arık, ''Yılmazlar İnşaat, bu durumda devam eden faaliyetlerini bitirmek için işlerine sıkı sarılacak'' derken, uzun bir süredir vizelerdeki belirsizlik nedeniyle kabul edemeyip geri çevirdikleri işlere de odaklanacaklarını kaydetti. Arık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı nezdinde de offset karşılığı işçi kotalarının artırılması çabalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. 15 yıla yakın süredir İsrail'de faaliyet gösteren Türk şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz'a ülkede ''Yılın işadamı'' ödülü verilmişti. 

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