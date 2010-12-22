-İSRAİL, TANKLARINI ROKETSAVARLA KORUYACAK KUDÜS (A.A) - 22.12.2010 - İsrail, Gazze Şeridi'nin çevresindeki tanklarını roketsavar sistemle korumaya başlayacak. İsrail ordu radyosu, bu önlemin, iki hafta önce Filistinlilerin ilk kez Gazze çevresindeki Merkava tanklarını hedef alan Rus yapımı güdümlü tanksavar füzesi Kornet'i kullanmasından sonra alındığını belirtti. "Görünüşe göre İran tarafından sağlanan Kornet füzelerinin 2006'daki savaşta İsrail tankları için büyük bir tehdit teşkil ettiğini" duyuran radyo, İsrail'in Rafael şirketinin ürettiği roketsavar sistemin, tankların bu füzelerden korunmasını sağlayacağını duyurdu. İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, iki hafta önce Gazze sınırındaki İsrail tankının Kornet füzesiyle vurulduğunu açıklamış, füzenin Merkava tankına isabet ettiğini fakat patlamadığını söylemişti. Kornet, ilk kez 2006'da İsrail-Hizbullah savaşı sırasında Hizbullah tarafından İsrail'e karşı kullanılmıştı.