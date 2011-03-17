-İSRAİL SUŞİ'NİN DERDİNDE TEL AVİV (A.A) - 17.03.2011 - İsrail'in Ynet haber sitesi, "Japonya, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle mücadele ederken, İsraillilerin, çok sevdikleri "suşi" malzemelerinde sıkıntı olabileceği endişesi taşıdıklarını" yazdı. İsrail'in Ynet haber sitesi suşinin temel malzemesinin Japonya'dan ithal edildiğine dikkat çekerek, "İsrailliler, sevgili (Suşi) rulolarının eksikliğini çekecekler mi?" diye sordu ve bu alandaki bir ithalatçının görüşüne yer verdi. Japonların ünlü soya soslarından Kikkoman başta olmak üzere, deniz yosunu, vasabi, pirinç ve diğer suşi malzemesini ithal eden Rakuto Kasei firmasından Dudi Afriat, "Belki suşi malzemesinde bir sıkıntı yaşanabilir, ama biz hala durumu inceliyoruz" dedi. Afriat, önümüzdeki haftalarda bir sıkıntının ortaya çıkıp çıkmayacağını göreceklerini belirterek, "Asıl korkulan Kikkoman soya sosundaki sıkıntı. Japonya'daki bir Kikkoman fabrikası hasar gördü. Burada sos temininde gecikme var, ama biz ürün temininin durmayacağını umuyoruz" dedi. Kikkoman'ın ABD, Hong Kong, Hollanda, Singapur ve Japonya'da olmak üzere, dünyada beş fabrikası olduğunu kaydeden Afriat, "Şu anda durum belirsiz. Her şey Japonlara bağlı. Ama ben onlara güveniyorum. Onlar, bizden daha çok suşi seviyor. Benim tek korkum, Kikkoman'ı ABD'den ithal etmek durumunda kalacaklar ve bu da İsrail'e ithalatı etkileyecek" dedi. Haberde, ithalattaki sorunlar veya hasar gören fabrikalar nedeniyle, Kikkoman'ın yanı sıra geleneksel Japon baharatı miso, salamura Japon kabağı ve lahanası ile belirli türdeki deniz yosunlarında ve vasabi'de (Japon hardalı) sıkıntı olabileceği ifade edildi. Afriat'a göre, suşi malzemesindeki darboğaz, birçok restoranı da etkileyebilecek. Sadece Tel Aviv'de Japon yemekleri yapan restoranların sayısının 5 yıl önce 20 dolayında olduğunu söyleyen Afriat, bugün bu sayının 130'dan fazla olduğunu; yine yaptıkları bir araştırmaya göre de İsrail'de suşinin, ayaküstü alınıp yenilen yemekler arasında ikinci sırada geldiğini söyledi. -UAEK BAŞKANI AMANO JAPONYA'YA GİDİYOR Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinde arızalanan Fukuşima nükleer santralindeki durumun "halen çok ciddi olduğunu" söyledi. Nükleer uzmanlarından oluşan küçük bir grupla Japonya'nın başkenti Tokyo'ya hareket eden Amano, Viyana havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Santrale gitmeyi istiyoruz, ancak bu konuyu oraya ulaştığımızda tartışacağız" dedi.