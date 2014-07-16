İsrail, Suriye'yi vurdu: 18 kişi öldü

Muhalif Golan ve Kuneytra Media merkezi basın sorumlusu Esad el Colani, İsrail'e ait bir savaş uçağının Golan Tepesi'nde yer alan Kuneuytra'da valilik binası ve kentte bazı askeri noktaları bombalamsı sonucunda 8'i sivil, 10'u rejim askeri olmak üzere 18 kişinin yaşamını yitirdiğini ve saldırıda çok sayıda yaralı olduğunu söyledi.

İsrail savaş uçağının valilik binasına saldırmasında bina ve çevresinde büyük maddi hasarın meydana geldiğini ifade eden el Colani, "İsrail'in kenti bombalaması sonucunda Esad askeri korkudan halka karışarak sivil yerleşim yerlerinde saklandı" dedi.

İsrail uçaklarının sabahtan bu yana golan Golan Tepesi semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdiğini ifade eden el Colani, rejimin İsrail'in saldırılarına karşı koymayarak muhaliflerin denetiminde olan bölgeleri yerden yere atılan füzelerle saldırdığını dile getirdi.