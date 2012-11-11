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Dünya

İsrail, Suriye'ye 'uyarı' ateşi açtı

Suriye'nin Golan'da bir İsrail karakolunu vurmasının ardından, İsrail karşı ateşle Suriye'ye cevap verdi

11 Kasım 2012 16:42

İsrail güçlerinin, Golan'a isabet eden havan toplarına misilleme olarak Suriye'ye 'uyarı ateşi' açtığı açıklandı.

İsrailli bir askeri yetkili, devlet radyosundan yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce, Suriye'de yaşanan iç çatışma sırasında, Golan tepelerinde İsrail-Suriye sınırına komşu bir İsrail Savunma Güçleri (IDF) karakoluna havan topu isabet etti. Buna cevaben,  IDF askerleri Suriye'ye uyarı ateşi açtı" diye konuştu.

Böylece, İsrail Suriye'ye, 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı'ndan bu yana ilk kez resmi olarak saldırıda bulunmuş oldu.

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