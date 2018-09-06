İsrail: Suriye'de 1,5 yılda 200 hava saldırısı gerçekleştirdik

İsrail ordusu, Suriye'de düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Açıklamada son 1,5 yılda 200 hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamaya göre toplamda 800 füze kullanılan saldırılarda, "İran'a ait gelişmiş silah sistemleri ve altyapı noktaları" hedef alındı.

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ordunun açıklamasının ardından yaptığı konuşmada, ordunun 200 hava saldırısı düzenlediğini teyit ederek, "kırmızı çizgilerini koruduklarını" ve "İran faaliyetlerine" izin vermeyeceklerini öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas ile uzun süreli ateşkes ihtimalinin düşük olduğu da söylenirken, Hamas'la çatışmanın daha büyük olasılık olduğu aktarıldı.