İsrail, Suriye ordusu ve Suriye'deki İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü mensuplarını hedef aldı: 3 ölü

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İsrail ordusu, Golan tepelerine patlayıcı cihazlar yerleştirildikten sonra Suriye ordusu ve Suriye'deki İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü mensuplarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının depoları, askeri yerleşkeleri ve Suriye'ye ait füze bataryalarının vurulduğu belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, hava saldırılarında 3 askerin hayatını kaybederken birinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail, saldırılardan önce yaptığı açıklamada Golan Tepeleri'nin bir bölgesine İran güçlerinin liderlik ettiği Suriyeli bir ekibin el yapımı patlayıcılar yerleştirdiğini ifade etmişti. İsrail, uluslararası hukuka göre Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmişti.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Suriye'deki iç savaş boyunca Esad'a bağlı milis güçlere sıkça "taktik verdiği" biliniyor.