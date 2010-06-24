İsrail soruşturmayı engellemeye çalışıyor

T24- İsrail'in, "gözlemci" statüsü bulunduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin(AKPM) "Gazze filosu"na kanlı baskını konusunda bir soruşturma komisyonunu kurmasını engellemek için kolları sıvadığı bildirildi.



İsrail, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin "Gazze filosu"na şiddetli operasyonu kınarken bir soruşturma komisyonunu kurma kararını vermesini engellemeye çalışan İsrail'in, AK nezdindeki heyetin başkanı Knesset üyesi Yopahan Plenser, "Bizim amacımız bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonunun kurulmaması ve Konsey'in, İsrail'in kurduğu komisyonla yetinmesini sağlamaktır" dedi.



'Avrupa'daki hava giderek İsrail aleyhinde değişiyor'



Buna karşın, Avrupa'daki havanın giderek daha İsrail karşıtı bir hal aldığını belirten Plesner, "Kesinlikle daha eleştirisel bir hissiyat var ve bunu özellikle, bizim yanımızda yer almaya daha da isteksiz olan dostlarımız ve müttefiklerimizde görüyoruz. Ve düşmanlarımız, liberal söylemleri, İsrail karşıtı bir biçimde istismar etmeye daha eğilimli. Yani, İsrail'in lehinde tutumu desteklemek siyasetten giderek daha az uygun görülüyor" diye konuştu.



Öte yandan, Haaretz gazetesi, İsveç'te liman işçilerinin filo olayını protesto amacıyla bir hafta boyunca İsrail'e veya oradan taşınan yüke yönelik bir boykot başlattığına dikkat çekerken liman işçilerini örgütleyen sendika başkanının da, filo operasyonu için uluslararası bir soruşturma istedikleri açıklamasına da yer verdi.