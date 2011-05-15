İsrail sınırlarında çatışma: 8 ölü

T24 - İsrail güvenlik güçleri Lübnan ve Suriye sınırlarını geçmek isteyenlere ateş açtı; en az 8 ölü.





İsrail’in Suriye ve Lübnan sınırlarında gerginlik yaşanıyor. Askeri yetkililer, Suriye sınırındaki Golan Tepeleri’ni geçmek isteyenleri engellemek amacıyla havaya ateş açıldığını söyledi. Ancak Kanal 2 televizyonu olaylarda 4 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail Ulusal Kurtarma Servisi de olaylarda 10 ila 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, Golan Tepeleri’ni 1967 yılında işgal etmişti. Suriye barış için İsrail’in Golan Tepeleri’nden çekilmesini barış için ön koşul sayıyor ancak bugüne kadar iki ülke sınırında bir değişiklik olmadı.

Suriye sınırındaki çatışmalarla aynı sıralarda Lübnan sınırı da karıştı. İsrail askerleri sınırda gösteri yapmak isteyen Filistinlilere ateş açarak müdahale etti. Lübnan güvenlik kaynaklarına göre olaylarda 4 Filistinli gösterici hayatını kaybetti.

Bölgeden çatışmaların devam ettiği haberleri geliyor.



