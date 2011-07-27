-İSRAİL SEKİZLER KABİNESİ ÖZÜR İÇİN TOPLANDI TEL AVİV (A.A) - 27.07.2011 - İsrail'in "Sekizler" olarak adlandırılan kabinesi, Mavi Marmara baskınının ardından, Türkiye'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik koşullarını değerlendirmek üzere toplandı. İsrail radyosunun haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığındaki toplantıda, Türkiye'nin koşulları konusunda bir karara varılması bekleniyor. Radyo, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, son günlerde İsrail'e yönelik söylemini sertleştirdiğini belirtti ve İsrail'in özür dilememesi halinde, Türk basınında çıkan B planı ile ilgili haberlere atfen, Türkiye'nin Tel Aviv'deki temsilciliğinin düzeyini düşüreceğini kaydetti. İsrail koalisyonunun şahin kanadındaki isimlerden Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile Likudlu Başbakan Yardımcısı Moşe Ya'alon, Türkiye'den özür dilenmesine karşı çıkmakla birlikte, Türkiye ile ilişkilerin de önemli olduğunu vurguluyorlar. Lieberman, hafta başında yaptığı açıklamada, hükümetin özür dilemesi halinde koalisyondan ayrılma niyetinde olmadığını açıklamıştı. Türkiye'den özür dilenmesinden yana olan isimlerden Savunma Bakanı Ehud Barak ise söz konusu toplantı nedeniyle, Washington'a yapacağı ziyaretini bir gün erteledi.