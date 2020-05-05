İsrail Savunma Bakanlığı: Koronavirüs'ü etkisiz hâle getirmek konusunda ciddi aşama kaydettik

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İsrail Savunma Bakanlığı, araştırmacıların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastaları için muhtemel tedavi arayışında ciddi aşama kaydettiklerini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nün vücuttaki Koronavirüs'ü etkisiz hâle getirecek antikorlar geliştirdiğini söyledi. Bennett, Koronavirüs tedavisi konusunda dikkati çeken gelişmeler kaydedildiğini söyledi ve tedavinin patent aşaması tamamlandıktan sonra seri üretime geçileceğini söyledi.

Öte yandan tedavinin insan ya da hayvanlar üzerinde test konusunda ne aşamada olduğu ve ne zaman erişilebilir durumda olacağı belirtilmedi.

Hollanda'da da dün yapılan bir açıklamada laboratuvar ortamında Koronavirüs'ü etkisiz hâle getirebilen antikor ürettikleri duyurulmuştu.

Dünya genelinde 100'e yakın araştırma grubu şu ana kadar 3.5 milyondan fazla insanı etkileyen Covid-19 için aşı arayışında.