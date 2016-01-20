İsrail Savunma Bakanı Yaalon: IŞİD'i İran'a yeğlerim

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, İran'ın geçmişte olduğu gibi şimdi de İsrail'in baş düşmanı olduğunu söyleyerek, "IŞİD ile çalışmayı İran'a yeğlerim" dedi.

Hürriyet'in Yedioth Ahronoth gazetesine dayandırdığı habere göre, İsrailli düşünce kuruluşu İsrail Milli Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün Tel Aviv'de düzenlediği konferansta konuşan Yaalon, "İran ve IŞİD'in ikisinden biri ile çalışma konusunda tercihte bulunmam istense IŞİD ile çalışmayı seçerim" ifadesini kullandı.

"İran'ın geçmişte olduğu gibi şimdi de İsrail'in baş düşmanı olduğunu" belirten Yaalon, İran'ın, bölgedeki uzantılarına destek olmak ve yardım etmek için yakın gelecekte on milyarlarca dolarlık silah satın alma anlaşması imzalayacağını savundu.

"Çıkarlar baruş konferanslarından önemli"

Yaalon, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve bu gruptaki diğerleri ile İsrail arasında büyük ölçüde ortak noktalar bulunduğunu, İran, Müslüman Kardeşler ve uluslararası cihat güçlerinin ortak düşmanları olduğunu anlattı.

Bugün çıkarların ve ilişkilerin anlaşmalar ve barış konferanslarından daha önemli olduğunu aktaran Yaalon, Batı'nın bu fırsatı değerlendirmeyi başarmasını umduğunu kaydetti.