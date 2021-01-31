İsrail Savunma Bakanı: Sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistinlilere beş bin doz Koronavirüs aşısı sağlanacak

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, beş bin Koronavirüs aşı dozunun Filistinli sağlık çalışanları için ayrılacağını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, dünyada en hızlı Koronavirüs aşılama sürecini yürüten İsrail'den ilk defa Filistinlilere aşı yapılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistinli sağlık çalışanlarının aşılanması için beş bin doz ayrılacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri ve insan hakları örgütleri, Filistinlilere aşı ulaştırmadıkları için İsrail'e tepki göstermiş, İsrail sorumluluk almamıştı.