İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de okulların açılışı ertelendi

Filistin Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, saldırılar nedeniyle yeni eğitim ve öğretim döneminin Gazze'de ileri bir tarihte, Batı Şeria'da ise yarın başlamasına karar vermiştir" denildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 470 bin Gazzeli öğrencinin, saldırıların tamamen durmasından sonra belirlenecek tarihte okula başlayacağı belirtildi.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) okullarına sığınan binlerce Gazzeli aile için barınacakları başka yerler bulmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Gazze'de 141 okulun İsrail'in saldırılarından zarar gördüğü, bunlardan 22'sinin tamamen yıkıldığı belirtiliyor.