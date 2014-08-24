T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de okulların açılışı ertelendi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların devam etmesi üzerine eğitim ve öğretim döneminin ertelendiği açıklandı

24 Ağustos 2014 01:47

Filistin Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, saldırılar nedeniyle yeni eğitim ve öğretim döneminin Gazze'de ileri bir tarihte, Batı Şeria'da ise yarın başlamasına karar vermiştir" denildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 470 bin Gazzeli öğrencinin, saldırıların tamamen durmasından sonra belirlenecek tarihte okula başlayacağı belirtildi.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) okullarına sığınan binlerce Gazzeli aile için barınacakları başka yerler bulmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Gazze'de 141 okulun İsrail'in saldırılarından zarar gördüğü, bunlardan 22'sinin tamamen yıkıldığı belirtiliyor.

 

ETİKETLER

gazzeisrailsaldırıeğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24