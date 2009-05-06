İsrail, Refah'taki tünelleri bombaladı

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden güney bölgesine havan mermisi saldırılarının ardından, bölgenin güneyindeki Refah'taki tünelleri ve kimi Hamas mevzilerini bombaladı.



Filistinli kaynaklara göre, bombardımanda en az 4 Filistinli yaralandı.



Verilen bilgiye göre, bölgedeki Filistinliler'in kullandığı 6 tünel bombalanırken, en az bir Hamas mevzii de hedef alındı.



Bombalamanın, Gazze Şeridi'nden yönelen roket ve havan mermisi saldırılarına karşılık olduğu bildirildi.



2009 yılı başından bu yana İsrail tarafına toplam 670 Kassam Roketi, Grad Füzesi ve havan mermisi saldırısı düzenlendiği belirtiliyor. Ancak, yılın ilk ayı ortalarında sona eren Gazze'ye askeri operasyondan sonra bu tür saldırılar büyük ölçüde durulmuş, son günlerde ise yeniden başlamıştı.



Sabah saatlerinde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Şa'ar Hanegev Belediyesi sınırları içindeki alana 5 havan mermisi saldırısı düzenlenmişti. Bu arada, Gazze sınırlarına yakın kentlerden Aşkelon'un kıyılarına da bir roket düştüğü kaydedilmişti.



Havan mermilerinin sorumluluğunu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları üstlendi.



Hamas ayrıca, havan veya roket saldırılarını önlemek için Gazze Şeridi'nin kuzeyine güvenlik güçleri konuşlandırdığı yolundaki iddiaları reddetti.



