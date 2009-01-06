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Spor

İsrail protesto edildi

Türk Telekom ile Bnei Hasharon arasında oynanması gereken maç, taraftarların İsrail'i protestosu nedeniyle iptal edildi.

06 Ocak 2009 02:00


Basketbolda Türk Telekom ile İsrail'in Bnei Hasharon takımları arasında oynanması gereken maç, taraftarların İsrail'in Gazze'yi işgalini protestosu nedeniyle iptal edildi. Taraftarlar ısınan İsrailli basketbolculara ayakkabı fırlattı.


ULEB Eurocup D Grubu'nda Türk Telekom ile İsrail'in Bnei Hasharon takımları arasında oynanması gereken maç, taraftarların İsrail'i protestosu nedeniyle tatil edildi.

Karşılaşmanın başlamasına yarım saat kala, salonda bulunan seyirciler İsrail aleyhine sloganlar attı. Isınmak için salona gelen İsrailli basketbolculara taraftarlardan biri ayyakkabı fırlatırken, bir grup taraftarda sahaya girmeye çalıştı.

Taraftarlar İsrail'i protestolarını sürdürürken, önce İsrailli basketbolcular ardından da hakemler soyunma odasına girdi.

Türk Telekomlu basketbolcuların taraftarı yatıştırma çabası sonuç vermezken, maçın hakemi ve gözlemcileri saat 19.30'da başlaması gereken karşılaşmanın tribünler boşaltılmadığı takdirde başlamayacağını bildirdiler. Bunun üzerine polis tribünleri boşaltmaya başladı.

Maçın tatil edilmesini isteyen yaklaşık 200-300 kişilik bir grup tribünleri terk etmeyerek protestolarını sürdürürken, hakemler ve gözlemciler tribünlerin tam olarak boşaltılmaması nedeniyle maçı iptal ederek ileri bir tarihe erteledi.

Bu arada salon dışında toplanan ellerinde Filistin bayrağı taşıyan yaklaşık 3 bin kişilik grup tekbir getirip, uzun süre İsrail'i protesto etti.

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