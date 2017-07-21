İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda çatışma; 3 kişi yaşamını yitirdi, 190'dan fazla yaralı

İsrail'in 50 yaşından küçüklerin cuma namazı için Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklamasının ardından polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. İsrail polisi Aksa dışında ve Batı Şeria'da göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Çatışmalarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Mescid-i Aksa çevresinde kurulan kontrol noktasında göstericilerle İsrail polisi arasında öğle saatlerinde cuma namazı bitmek üzereyken çatışma çıktı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu etrafı surlarla çevrili Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine açılan kapıları barikatlarla kapatmıştı.

Binlerce kişi İsrail'in kararını protesto için namazı Aksa yakınlarındaki kontrol noktalarının çevresinde kıldı.

Namazlar genellikle barışçıl şekilde sonlanırken Haaretz'e göre, Aksa dışında kılınan cuma namazının bitmesine kısa bir süre kala Filistinli gençlerin Zeytin Dağı ile Aslanlı Kapı arasındaki köprüde bulunan polise taş atması sonrası çatışma çıktı. İsrail polisi eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve sersemletici bomba ile müdahale etti. Polisin Wadi Joz mahallesine girerek bazı göstericileri gözaltına aldığı da açıklandı. Akşam saatlerinde de çatışmalar şiddetlendi.

2 Filistinli hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Ras el Amud mahallesinde 17 yaşındaki bir Filistinlinin bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı. Bazı kaynaklar gencin nasıl öldüğünün bilinmediğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Doğu Kudüs'teki A-Tur bölgesinde de bir Filistinlinin daha İsrail polisinin ateş açması sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

190'dan fazla yaralı

Batı Şeria'da da birçok noktada binlerce Filistinli İsrail güvenlik güçleri ile çatıştı.

Filistin Kızılay'ının açıklamasına göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda 193 kişi yaralandı.

Ne olmuştu?

İsrail güvenlik kabinesi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Harem-i Şerif'in kapılarına yerleştirdiği elektronik metal arama detektörlerinden vazgeçmeyeceğini duyurmuştu.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunan 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.