İsrail polisi Filistinli şoförü darp etti

Bir İsrail polisinin, tartıştığı Filistinli bir tır şoförünü darp etme görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Videoda polisin önce sözlü olarak tartıştığı şoföre aniden kafa attığı sonra da tokatlayıp tekmelediği görülüyor.

Doğu Kudüs'te Arap bölgesi olan Joz Vadisi'nde meydana gelen olay, bir Filistinli tarafından görüntülendi.

İsrail polisi, videodaki memurun "sert ve olağandışı" davrandığını ve zorunlu izne gönderildiğini açıkladı.

Jerusalem Post gazetesi, tartışmanın park yeri nedeniyle çıktığını yazdı.

Polis, İsrailli şoföre tekme attıktan sonra olay yerinde bulunan iki kişi polise doğru gelip sakinleştirmeye çalışıyor.

Polis yaklaşanlardan birini önce itiyor, ardından da tekme atıyor. Daha sonra başka bir kişinin polisi tutarak sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

Görüntüler İsrailli Arap siyasetçilerin tepkisini çekti. Milletvekili Ahmed Tibi polis memurunun yargılanmasını istedi.

Tibi, "Polisin vahşi davranışı, mafya ve çete üyelerini hatırlatıyor, düzeni sağlaması gereken bir görevlinin davranışını değil."

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan da polisin davranışını eleştirdi ve polisin yasaların gerektirdiği şekilde cezalandırılmasını umduğunu belirtti.