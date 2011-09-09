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Dünya

İsrail PKK ve Ermenistan kozunu oynayacak

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, "İsrail, Türkiye’yi ‘Cezalandıracak’" başlığını kullandığı haberinde, İsrail’in Türkiye’n

09 Eylül 2011 03:00

 T24- İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, "İsrail, Türkiye’yi ‘Cezalandıracak’" başlığını kullandığı haberinde, İsrail’in Türkiye’nin yaptırımlarına karşı önlemler alacağını duyurdu.  

Gazete, "Dışişleri Bakanı Lieberman, Türkiye’nin adımlara karşı bir dizi sert önlem formüle etti. İsrail, ABD’deki Ermeni lobisi ile işbirliği yapıp Kürt isyancılarına askeri destek önerebilir" diye yazdı.  


Üst düzey İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Perşembe günü bir araya gelerek Cumartesi günü Lieberman ile yapılacak toplantı için hazırlıklar yaptıklarını kaydeden gazete, Perşembe günü yapılan toplantının ardından İsrailli yetkililerin özür dilemeyle ile pek ilgili olmadığını yazdı.  


Ankara'nın İsrail ile ihtilafını, Müslüman dünyasındaki statüsünü güçlendirmek için kullandığını öne süren haberde, "Böylece Lieberman’ın özür dilemek için yaratıcı formüller aramaya gerek olmadığına karar verdiği, bunun yerine de İsrail’in Türkiye’yi cezalandırma çabalarına odaklanmasını tercih ettiği" kaydedildi.  


Şimdi dışişleri bakanlığının "Türklere karşı kullanılacak bir diplomatik ve güvenlik ‘alet çantası’nı formüle etmeyi kararlaştırdığını" kaydeden gazete, ilk adım olarak da İsrailli eski askerlerden Türkiye’ye yolculuk etmemelerinin, vatandaşlardan Türkiye aktarmalı yolculuklardan vazgeçmelerinin isteneceğini kaydetti.  


Planlanan diğer önlemler arasında Ermenilerle işbirliğinin kolaylaştırılmasının bulunduğunu belirten gazete "Lieberman’ın bu ay ABD’ye yapacağı ziyaret sırasında Ermeni lobi liderleriyle buluşması ve Kongre’deki Türkiye karşıtı işbirliğini önermesinin beklendiğini" belirtti.
  

Bu adımın "dünya çapında Ermeni holokostunun tanınmasını teşvik çabalarına İsrail’in katkısının yapması" anlamına geldiği yorumu yapılan haberde bunun da Türkiye’ye "ciddi bir biçimde zarar vereceği" öne sürüldü, İsrail’in "Ağrı Dağı ile ilgili anlaşmazlıkta Ermenistan’a destek verebileceği" de belirtildi.  

 

PKK liderleriyle toplantı

 

 

Haberde PKK ile işbirliğinin yapılacağına da dikkat çekilirken de "Lieberman, aynı zamanda Kürt isyancı grubu PKK liderleri ile Avrupa’da toplantıları düzenlemeyi de planlıyor. Amacı, onlarla ‘işbirliğini yapmak ve onları mümkün olan her alanda güçlendirmek’. Bu toplantılarda Kürtler, İsrail’den eğitim ve silah biçiminde askeri yardım isteyebilir, böyle bir adım gerçekleşirse büyük bir Türkiye karşıtı pozisyon olur."

 
Yedioth Ahronoth, haberinde ayrıca Lieberman’ın "alet çantası"nda bir "diplomatik kampanya"nın da bulunduğunu, bu bağlamla dünya çapındaki İsrail temsilciliklerine "Azınlıklara karşı herhangi bir Türk girişimiyle mücadeleye katılma ve bilgilendirme talimatı verileceğini" yazdı.

 
Gazete haberini, Lieberman’ın, "Erdoğan’a, kendisine İsrail’e bulaşmanın pek karlı olmadığını kanıtlayacak bir bedel ödeteceğiz. Türkiye, bize saygı ve nezaket gösterirse iyi eder" sözleriyle noktaladı.

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