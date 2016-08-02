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Dünya

İsrail Parlamentosu'nda bir komisyon 'Ermeni Soykırımı'nı tanıdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahson, kararın İsrail'in resmi görüşünü yansıtmadığını söyledi

02 Ağustos 2016 20:51

İsrail Parlamentosu Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıdı.

Knesset'in resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, komisyon başkanı Yakov Margi'nin "Ermeni milletinin yaşadığı soykırımı tanımak bizim ahlaki görevimiz" şeklindeki sözlerine yer verildi. Margi, İsrail parlamentosu Knesset'e de 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıma çağrısında bulundu.

 

Dışişleri Sözcüsü: İsrail'in resmi görüşünü yansıtmıyor

 

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahson, komisyonun söz konusu kararının "kesinlikle İsrail'in resmi görüşünü yansıtmadığını, bunun sadece komisyon üyelerinin şahsi görüşü olduğunu" söyledi.

Birinci Dünya savaşı sırasında insani krizlerin yaşandığının ve bunların araştırılması gerektiğinin altını çizen Nahson, İsrail'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımadığını ve bunun değişmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

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